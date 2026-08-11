Сьогоднішня ціна HashAI

Поточна ціна HashAI (HASHAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.63% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HASHAI до USD становить $ 0 за HASHAI.

HashAI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,033,838, з циркуляційною пропозицією у 84.84B HASHAI. Протягом останніх 24 годин HASHAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00312086, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HASHAI змінився на -0.02% за останню годину та на -4.72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо HashAI (HASHAI)

Ринкова капіталізація $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Циркуляційне постачання 84.84B 84.84B 84.84B Загальна пропозиція 89,225,730,969.61928 89,225,730,969.61928 89,225,730,969.61928

Поточна ринкова капіталізація HashAI — $ 1.03M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HASHAI — 84.84B, зі загальною пропозицією 89225730969.61928. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.09M.