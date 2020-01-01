Токеноміка Hasbulla Game (HASBULL) Дізнайтеся ключову інформацію про Hasbulla Game (HASBULL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hasbulla Game (HASBULL) HASBULL is a meme-inspired cryptocurrency project centered around the globally recognized internet personality Hasbulla. The project combines entertainment, community engagement, and utility through its flagship feature, the Hasbulla Game. In this play-to-earn game, participants compete to earn points, which can later be converted into $HASBULL tokens. The purpose of the project is to create a fun and inclusive ecosystem where users can enjoy gaming, interact with the Hasbulla community, and gain tangible rewards. $HASBULL serves as the central token within this ecosystem, offering value both in-game and as a tradable asset. By blending humor, gaming, and blockchain technology, HASBULL aims to make cryptocurrency more accessible and entertaining for a wide audience. Офіційний вебсайт: https://hasbulagame.com/ Купити HASBULL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hasbulla Game (HASBULL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hasbulla Game (HASBULL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 Загальна пропозиція: $ 1000,00 $ 1000,00 $ 1000,00 Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00 $ 1000,00 $ 1000,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 Історичний максимум: $ 0,00777822 $ 0,00777822 $ 0,00777822 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Hasbulla Game (HASBULL)

Токеноміка Hasbulla Game (HASBULL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hasbulla Game (HASBULL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HASBULL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HASBULL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HASBULL, досліджуйте ціну токена HASBULL в реальному часі!

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