Сьогоднішня ціна Hasbulla Game (HASBULL)

Поточна ціна Hasbulla Game (HASBULL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.02 USD. Ціна HASBULL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hasbulla Game:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 252.86 USD

- зміна ціни Hasbulla Game протягом дня — -6.54%

- циркуляційна пропозиція – 1,000.00 USD

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