Ціна Hasbulla Game (HASBULL)
Поточна ціна Hasbulla Game (HASBULL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.02 USD. Ціна HASBULL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hasbulla Game:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 252.86 USD
- зміна ціни Hasbulla Game протягом дня — -6.54%
- циркуляційна пропозиція – 1,000.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hasbulla Game до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hasbulla Game до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hasbulla Game до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hasbulla Game до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.54%
|30 днів
|$ 0
|-35.98%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hasbulla Game: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.91%
-6.54%
+1.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HASBULL is a meme-inspired cryptocurrency project centered around the globally recognized internet personality Hasbulla. The project combines entertainment, community engagement, and utility through its flagship feature, the Hasbulla Game. In this play-to-earn game, participants compete to earn points, which can later be converted into $HASBULL tokens. The purpose of the project is to create a fun and inclusive ecosystem where users can enjoy gaming, interact with the Hasbulla community, and gain tangible rewards. $HASBULL serves as the central token within this ecosystem, offering value both in-game and as a tradable asset. By blending humor, gaming, and blockchain technology, HASBULL aims to make cryptocurrency more accessible and entertaining for a wide audience.
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