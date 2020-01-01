Токеноміка HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Дізнайтеся ключову інформацію про HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) What is the project about? Meme Multiverse! In the ever-evolving landscape of cryptocurrency, a new contender has emerged, ready to cast its spell on the world. Behold, the enchanting and whimsical meme coin known as 'HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu', trading under the ticker $ETHEREUM. This isn't just another coin; it's a fantastical blend of magic, politics, and supernatural power, all wrapped up in the adorably mischievous form of a Shiba Inu. What makes your project unique? Our community is one of the strongest there is on the Ethereum Blockchain. History of your project. What’s next for your project? CEX listings What can your token be used for? Pure memecoin Офіційний вебсайт: https://hpths777inu.com/ Купити ETHEREUM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 158,23K $ 158,23K $ 158,23K Загальна пропозиція: $ 989,48M $ 989,48M $ 989,48M Циркуляційна пропозиція: $ 989,48M $ 989,48M $ 989,48M FDV (повністю розведена вартість): $ 158,23K $ 158,23K $ 158,23K Історичний максимум: $ 0,01150753 $ 0,01150753 $ 0,01150753 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00015991 $ 0,00015991 $ 0,00015991 Дізнайтеся більше про ціну HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM)

Токеноміка HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ETHEREUM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ETHEREUM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ETHEREUM, досліджуйте ціну токена ETHEREUM в реальному часі!

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