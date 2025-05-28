Ціна harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL)
Поточна ціна harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 280,55K USD. Ціна MILLENNIAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності harrypottermtvpokemon911:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни harrypottermtvpokemon911 протягом дня — -15,59%
- циркуляційна пропозиція – 999,40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни harrypottermtvpokemon911 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни harrypottermtvpokemon911 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни harrypottermtvpokemon911 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни harrypottermtvpokemon911 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15,59%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін harrypottermtvpokemon911: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,57%
-15,59%
-28,64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life.
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