Ціна Haroldcoin (HRLD)
Поточна ціна Haroldcoin (HRLD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HRLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Haroldcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 247.63 USD
- зміна ціни Haroldcoin протягом дня — +26.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Haroldcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Haroldcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Haroldcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Haroldcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+26.13%
|30 днів
|$ 0
|-20.67%
|60 днів
|$ 0
|+742.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Haroldcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.75%
+26.13%
+10.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Haroldcoin is a GPU mineable cryptocurrency hommage inspired by a famous internet celebrity we love greatly. It is an ASIC-resistent memecoin. We believe mining should be possible for everyone without the need for specialized hardware or investments.
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