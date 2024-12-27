Ціна Harold (HAROLD)
Поточна ціна Harold (HAROLD) сьогодні становить 0.01189104 USD з ринковою капіталізацією $ 11.89M USD. Ціна HAROLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Harold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 841.27K USD
- зміна ціни Harold протягом дня — -7.60%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Harold до USD становила $ -0.00097911903895546.
За останні 30 днів зміна ціни Harold до USD становила $ +0.0860729910.
За останні 60 днів зміна ціни Harold до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Harold до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00097911903895546
|-7.60%
|30 днів
|$ +0.0860729910
|+723.85%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Harold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.00%
-7.60%
+197.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to HaroldCoin, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Just like Harold, our token is all about embracing the humor in life’s awkward and challenging moments with a smile! HaroldCoin isn’t just a memecoin; it’s a tribute to the unshakable resilience and subtle joy behind every meme. Whether you’re here for the laughs or the financial potential, HaroldCoin aims to bring a sense of lightheartedness and community to the world of crypto. Built on the foundation of fun and relatability, we’re dedicated to keeping things playful while pushing boundaries in the crypto space. Join us and “hide the pain” while we take this memecoin to the next level. Let’s turn every awkward grin into crypto wins!
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