Сьогоднішня ціна Harold (HAROLD)

Поточна ціна Harold (HAROLD) сьогодні становить 0.01189104 USD з ринковою капіталізацією $ 11.89M USD. Ціна HAROLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Harold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 841.27K USD

- зміна ціни Harold протягом дня — -7.60%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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