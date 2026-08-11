Скільки коштує Harmonix USDC зараз?

Harmonix USDC зараз торгуються по ціні ₴44.11993988001600000, з рухом ціни --% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься HAUSDC сьогодні?

HAUSDC продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі HyperEVM Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens.

Наскільки популярний Harmonix USDC сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають HAUSDC.

Що відрізняє Harmonix USDC від інших криптоактивів?

Як частина категорії HyperEVM Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens та створений на мережі --, HAUSDC пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки HAUSDC існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 313536.1715866975 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Harmonix USDC за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴44.11993988001600000, а найнижча точка (ATL) — ₴34.72530169259764800000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.