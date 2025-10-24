Актуальна ціна Harmonix kHYPE сьогодні становить 40,77 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HAKHYPE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HAKHYPE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Harmonix kHYPE сьогодні становить 40,77 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HAKHYPE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HAKHYPE на MEXC вже зараз.

Ціна Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Актуальна ціна 1 HAKHYPE до USD:

$40,77
$40,77$40,77
+6,80%1D
Графік ціни Harmonix kHYPE (HAKHYPE) в реальному часі
Інформація щодо ціни Harmonix kHYPE (HAKHYPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 38,15
$ 38,15$ 38,15
Мін. за 24 год
$ 41,01
$ 41,01$ 41,01
Макс. за 24 год

$ 38,15
$ 38,15$ 38,15

$ 41,01
$ 41,01$ 41,01

$ 59,64
$ 59,64$ 59,64

$ 29,77
$ 29,77$ 29,77

+0,29%

+6,86%

+9,57%

+9,57%

Актуальна ціна Harmonix kHYPE (HAKHYPE) становить $40,77. За останні 24 години HAKHYPE торгувався між мінімумом у $ 38,15 і максимумом у $ 41,01, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HAKHYPE становить $ 59,64, тоді як його історичний мінімум — $ 29,77.

Що стосується короткострокових результатів, то HAKHYPE змінився на +0,29% за останню годину, +6,86% за 24 години та на +9,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

$ 5,70M
$ 5,70M$ 5,70M

--
----

$ 5,70M
$ 5,70M$ 5,70M

140,02K
140,02K 140,02K

140 015,5309947755
140 015,5309947755 140 015,5309947755

Поточна ринкова капіталізація Harmonix kHYPE — $ 5,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HAKHYPE — 140,02K, зі загальною пропозицією 140015.5309947755. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,70M.

Історія ціни Harmonix kHYPE (HAKHYPE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Harmonix kHYPE до USD становила $ +2,62.
За останні 30 днів зміна ціни Harmonix kHYPE до USD становила $ -2,8468182510.
За останні 60 днів зміна ціни Harmonix kHYPE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Harmonix kHYPE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,62+6,86%
30 днів$ -2,8468182510-6,98%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Harmonix Finance is a structured liquidity layer for Hyperliquid that packages hedge-fund-grade strategies into user-friendly on-chain vaults, delivering sustainable, risk-managed returns to both retail and institutional investors.

Прогноз ціни Harmonix kHYPE (USD)

Скільки коштуватиме Harmonix kHYPE (HAKHYPE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Harmonix kHYPE (HAKHYPE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Harmonix kHYPE.

Перегляньте прогноз ціни Harmonix kHYPE вже зараз!

HAKHYPE до місцевих валют

Токеноміка Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Розуміння токеноміки Harmonix kHYPE (HAKHYPE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HAKHYPE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Скільки сьогодні коштує Harmonix kHYPE (HAKHYPE)?
Актуальна ціна HAKHYPE у USD становить 40,77 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HAKHYPE до USD?
Поточна ціна HAKHYPE до USD — $ 40,77. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Harmonix kHYPE?
Ринкова капіталізація HAKHYPE — $ 5,70M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HAKHYPE?
Циркуляційна пропозиція HAKHYPE — 140,02K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HAKHYPE?
HAKHYPE досяг історичної максимальної ціни у 59,64 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HAKHYPE?
Історична мінімальна ціна HAKHYPE становила 29,77 USD.
Який обсяг торгівлі HAKHYPE?
Актуальний обсяг торгівлі HAKHYPE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HAKHYPE цього року?
HAKHYPE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HAKHYPE для поглибленого аналізу.
