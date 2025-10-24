Інформація щодо ціни Harmonix kHYPE (HAKHYPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 38,15 $ 38,15 $ 38,15 Мін. за 24 год $ 41,01 $ 41,01 $ 41,01 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 38,15$ 38,15 $ 38,15 Макс. за 24 год $ 41,01$ 41,01 $ 41,01 Рекордний максимум $ 59,64$ 59,64 $ 59,64 Найнижча ціна $ 29,77$ 29,77 $ 29,77 Зміна ціни (за 1 год) +0,29% Зміна ціни (1 дн.) +6,86% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,57% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,57%

Актуальна ціна Harmonix kHYPE (HAKHYPE) становить $40,77. За останні 24 години HAKHYPE торгувався між мінімумом у $ 38,15 і максимумом у $ 41,01, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HAKHYPE становить $ 59,64, тоді як його історичний мінімум — $ 29,77.

Що стосується короткострокових результатів, то HAKHYPE змінився на +0,29% за останню годину, +6,86% за 24 години та на +9,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Ринкова капіталізація $ 5,70M$ 5,70M $ 5,70M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,70M$ 5,70M $ 5,70M Циркуляційне постачання 140,02K 140,02K 140,02K Загальна пропозиція 140 015,5309947755 140 015,5309947755 140 015,5309947755

Поточна ринкова капіталізація Harmonix kHYPE — $ 5,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HAKHYPE — 140,02K, зі загальною пропозицією 140015.5309947755. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,70M.