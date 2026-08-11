Яка зараз ціна Harmonix Finance?

Harmonix Finance торгують за ₴0.0882424954574034240000, що відображає зміну ціни на рівні 1.68% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як HAR порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 1.68% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо HAR перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Harmonix Finance виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),Yield Aggregator,HyperEVM Ecosystem?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Yield Aggregator,HyperEVM Ecosystem HAR демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Harmonix Finance?

Ринкова капіталізація ₴88242671.73438749760000 розташовує HAR на #3359 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.0851554447738145040000 до ₴0.0895914550780266480000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують HAR?

Harmonix Finance згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку HAR?

З 308953929.1008293 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.