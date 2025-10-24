Інформація щодо ціни HARLOD (HARLOD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,02% Зміна ціни (1 дн.) -0,79% Зміна ціни (за 7 дн.) +33,67% Зміна ціни (за 7 дн.) +33,67%

Актуальна ціна HARLOD (HARLOD) становить --. За останні 24 години HARLOD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HARLOD становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HARLOD змінився на +0,02% за останню годину, -0,79% за 24 години та на +33,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HARLOD (HARLOD)

Ринкова капіталізація $ 49,19K$ 49,19K $ 49,19K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49,19K$ 49,19K $ 49,19K Циркуляційне постачання 999,24M 999,24M 999,24M Загальна пропозиція 999 240 457,753506 999 240 457,753506 999 240 457,753506

Поточна ринкова капіталізація HARLOD — $ 49,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HARLOD — 999,24M, зі загальною пропозицією 999240457.753506. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49,19K.