Сьогоднішня ціна Harbor (HBR)

Поточна ціна Harbor (HBR) сьогодні становить 0.01787346 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HBR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Harbor:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.15K USD

- зміна ціни Harbor протягом дня — -12.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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