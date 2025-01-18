Ціна Harbor (HBR)
Поточна ціна Harbor (HBR) сьогодні становить 0.01787346 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HBR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Harbor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.15K USD
- зміна ціни Harbor протягом дня — -12.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Harbor до USD становила $ -0.00245455400682313.
За останні 30 днів зміна ціни Harbor до USD становила $ -0.0065623802.
За останні 60 днів зміна ціни Harbor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Harbor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00245455400682313
|-12.07%
|30 днів
|$ -0.0065623802
|-36.71%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Harbor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.23%
-12.07%
-22.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Harbor is the flagship LST platform deployed inside the AirDAO ecosystem. Harbor is an innovative product designed to increase the stability and security of network and to evolve the use of liquidity. The $HBR token provides exclusive access to lending and staking opportunities within the platform, with a unique tokenomics aimed to benefits real community members. Harbor will also propose lending capabilities, innovative staking pool with flexible offerings, staking for external assets on market leading L1s.
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