Сьогоднішня ціна Harambe on Solana

Поточна ціна Harambe on Solana (HARAMBE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HARAMBE до USD становить $ 0 за HARAMBE.

Harambe on Solana наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 401 786, з циркуляційною пропозицією у 999,94M HARAMBE. Протягом останніх 24 годин HARAMBE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,088468, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HARAMBE змінився на -0,00% за останню годину та на +31,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 122,93K.

Ринкова інформація щодо Harambe on Solana (HARAMBE)

Ринкова капіталізація $ 401,79K$ 401,79K $ 401,79K Обсяг (за 24 год) $ 122,93K$ 122,93K $ 122,93K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 401,79K$ 401,79K $ 401,79K Циркуляційне постачання 999,94M 999,94M 999,94M Загальна пропозиція 999 943 036,08 999 943 036,08 999 943 036,08

Поточна ринкова капіталізація Harambe on Solana — $ 401,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 122,93K. Циркуляційна пропозиція HARAMBE — 999,94M, зі загальною пропозицією 999943036.08. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 401,79K.