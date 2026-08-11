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Поточна ціна Harambe on Solana сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація HARAMBE становить 401 786 USD. Відстежуйте оновлення цін HARAMBE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Harambe on Solana сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація HARAMBE становить 401 786 USD. Відстежуйте оновлення цін HARAMBE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про HARAMBE

Інформація про ціну HARAMBE

Що таке HARAMBE

Офіційний вебсайт HARAMBE

Токеноміка HARAMBE

Прогноз ціни HARAMBE

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Ціна Harambe on Solana (HARAMBE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HARAMBE до USD:

$0,00040181
$0,00040181$0,00040181
-0,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Harambe on Solana (HARAMBE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:07:23 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Harambe on Solana

Поточна ціна Harambe on Solana (HARAMBE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HARAMBE до USD становить $ 0 за HARAMBE.

Harambe on Solana наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 401 786, з циркуляційною пропозицією у 999,94M HARAMBE. Протягом останніх 24 годин HARAMBE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,088468, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HARAMBE змінився на -0,00% за останню годину та на +31,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 122,93K.

Ринкова інформація щодо Harambe on Solana (HARAMBE)

$ 401,79K
$ 401,79K$ 401,79K

$ 122,93K
$ 122,93K$ 122,93K

$ 401,79K
$ 401,79K$ 401,79K

999,94M
999,94M 999,94M

999 943 036,08
999 943 036,08 999 943 036,08

Поточна ринкова капіталізація Harambe on Solana — $ 401,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 122,93K. Циркуляційна пропозиція HARAMBE — 999,94M, зі загальною пропозицією 999943036.08. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 401,79K.

Історія ціни Harambe on Solana у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,088468
$ 0,088468$ 0,088468

$ 0
$ 0$ 0

-0,00%

-10,10%

+31,76%

+31,76%

Історія ціни Harambe on Solana (HARAMBE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Harambe on Solana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Harambe on Solana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Harambe on Solana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Harambe on Solana до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-10,10%
30 днів$ 0+11,14%
60 днів$ 0+3,65%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Harambe on Solana

Прогноз ціни Harambe on Solana (HARAMBE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HARAMBE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Harambe on Solana (HARAMBE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Harambe on Solana потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Harambe on Solana у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни HARAMBE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Harambe on Solana.

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Ресурс Harambe on Solana (HARAMBE)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeMemorial ThemedSolana Ecosystem

Про Harambe on Solana

Яка зараз актуальна вартість Harambe on Solana?

Сьогодні Harambe on Solana торгується за ціною ₴, змінивши свою ціну на -10.10% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є HARAMBE саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має Harambe on Solana сьогодні?

Harambe on Solana має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував HARAMBE протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі HARAMBE сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику Harambe on Solana?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Zoo-Themed,Memorial Themed, побудований на --, профіль ризику HARAMBE може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про Harambe on Solana

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:07:23 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Harambe on Solana (HARAMBE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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