Сьогоднішня ціна Harambe AI

Поточна ціна Harambe AI (HARAMBEAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HARAMBEAI до USD становить $ 0 за HARAMBEAI.

Harambe AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 193 909, з циркуляційною пропозицією у 401,58M HARAMBEAI. Протягом останніх 24 годин HARAMBEAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,17, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HARAMBEAI змінився на +0,08% за останню годину та на -0,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 791,94.

Ринкова інформація щодо Harambe AI (HARAMBEAI)

Ринкова капіталізація $ 193,91K$ 193,91K $ 193,91K Обсяг (за 24 год) $ 791,94$ 791,94 $ 791,94 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 333,18K$ 333,18K $ 333,18K Циркуляційне постачання 401,58M 401,58M 401,58M Загальна пропозиція 585 983 800,0 585 983 800,0 585 983 800,0

Поточна ринкова капіталізація Harambe AI — $ 193,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 791,94. Циркуляційна пропозиція HARAMBEAI — 401,58M, зі загальною пропозицією 585983800.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 333,18K.