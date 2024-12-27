Ціна Hara (HART)
Поточна ціна Hara (HART) сьогодні становить 0.00123324 USD з ринковою капіталізацією $ 1.48M USD. Ціна HART до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hara:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.59K USD
- зміна ціни Hara протягом дня — +10.96%
- циркуляційна пропозиція – 1.20B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hara до USD становила $ +0.00012184.
За останні 30 днів зміна ціни Hara до USD становила $ +0.0001826305.
За останні 60 днів зміна ціни Hara до USD становила $ +0.0002615750.
За останні 90 днів зміна ціни Hara до USD становила $ +0.0003740240673976696.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00012184
|+10.96%
|30 днів
|$ +0.0001826305
|+14.81%
|60 днів
|$ +0.0002615750
|+21.21%
|90 днів
|$ +0.0003740240673976696
|+43.53%
Останній аналіз цін Hara: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.15%
+10.96%
+11.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development.
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