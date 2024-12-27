Сьогоднішня ціна Hara (HART)

Поточна ціна Hara (HART) сьогодні становить 0.00123324 USD з ринковою капіталізацією $ 1.48M USD. Ціна HART до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hara:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.59K USD

- зміна ціни Hara протягом дня — +10.96%

- циркуляційна пропозиція – 1.20B USD

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