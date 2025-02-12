Ціна HappyAI (SMILEAI)
Поточна ціна HappyAI (SMILEAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMILEAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HappyAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.03 USD
- зміна ціни HappyAI протягом дня — -5.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SMILEAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SMILEAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HappyAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HappyAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HappyAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HappyAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.09%
|30 днів
|$ 0
|+13.35%
|60 днів
|$ 0
|-11.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HappyAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-5.09%
-4.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
More than a meme coin Your personal AI companion for mental well-being
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SMILEAI до AUD
A$--
|1 SMILEAI до GBP
￡--
|1 SMILEAI до EUR
€--
|1 SMILEAI до USD
$--
|1 SMILEAI до MYR
RM--
|1 SMILEAI до TRY
₺--
|1 SMILEAI до JPY
¥--
|1 SMILEAI до RUB
₽--
|1 SMILEAI до INR
₹--
|1 SMILEAI до IDR
Rp--
|1 SMILEAI до PHP
₱--
|1 SMILEAI до EGP
￡E.--
|1 SMILEAI до BRL
R$--
|1 SMILEAI до CAD
C$--
|1 SMILEAI до BDT
৳--
|1 SMILEAI до NGN
₦--
|1 SMILEAI до UAH
₴--
|1 SMILEAI до VES
Bs--
|1 SMILEAI до PKR
Rs--
|1 SMILEAI до KZT
₸--
|1 SMILEAI до THB
฿--
|1 SMILEAI до TWD
NT$--
|1 SMILEAI до CHF
Fr--
|1 SMILEAI до HKD
HK$--
|1 SMILEAI до MAD
.د.م--