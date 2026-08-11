Сьогоднішня ціна Happy Hour

Поточна ціна Happy Hour (HH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HH до USD становить $ 0 за HH.

Happy Hour наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20,648, з циркуляційною пропозицією у 99.08B HH. Протягом останніх 24 годин HH торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HH змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Happy Hour (HH)

Ринкова капіталізація $ 20.65K$ 20.65K $ 20.65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20.84K$ 20.84K $ 20.84K Циркуляційне постачання 99.08B 99.08B 99.08B Загальна пропозиція 99,078,405,146.03534 99,078,405,146.03534 99,078,405,146.03534

Поточна ринкова капіталізація Happy Hour — $ 20.65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HH — 99.08B, зі загальною пропозицією 99078405146.03534. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20.84K.