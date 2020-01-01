Токеноміка Happy Dog (HAPPYDOG) Дізнайтеся ключову інформацію про Happy Dog (HAPPYDOG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Happy Dog (HAPPYDOG) MEET THE HAPPY DOG! From the ashes, a new community took shape - a new dog, a bolder dog, a HAPPY DOG. Happy Dog has no dev. It’s the community itself, driven by everyone’s passion and ideas. This project is all about creating a unique meme coin called Happy Dog Coin on the Solana blockchain. The coin is inspired by the viral "vibing pug" dog meme that has captured the hearts of social media users. The vision is to combine the popularity of meme culture with the efficiency and scalability of Solana, aiming to create a fun, community-driven token that celebrates humor and positivity. Офіційний вебсайт: https://happydog.meme/ Купити HAPPYDOG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Happy Dog (HAPPYDOG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Happy Dog (HAPPYDOG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,19K $ 10,19K $ 10,19K Загальна пропозиція: $ 998,67M $ 998,67M $ 998,67M Циркуляційна пропозиція: $ 998,67M $ 998,67M $ 998,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,19K $ 10,19K $ 10,19K Історичний максимум: $ 0,0014498 $ 0,0014498 $ 0,0014498 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Happy Dog (HAPPYDOG)

Токеноміка Happy Dog (HAPPYDOG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Happy Dog (HAPPYDOG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HAPPYDOG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HAPPYDOG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HAPPYDOG, досліджуйте ціну токена HAPPYDOG в реальному часі!

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