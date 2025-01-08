Сьогоднішня ціна Happy Dog (HAPPYDOG)

Поточна ціна Happy Dog (HAPPYDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.26K USD. Ціна HAPPYDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Happy Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 168.29 USD

- зміна ціни Happy Dog протягом дня — -9.24%

- циркуляційна пропозиція – 999.49M USD

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