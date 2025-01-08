Ціна Happy Dog (HAPPYDOG)
Поточна ціна Happy Dog (HAPPYDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.26K USD. Ціна HAPPYDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Happy Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 168.29 USD
- зміна ціни Happy Dog протягом дня — -9.24%
- циркуляційна пропозиція – 999.49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Happy Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Happy Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Happy Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Happy Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.24%
|30 днів
|$ 0
|-37.61%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Happy Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.47%
-9.24%
-1.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEET THE HAPPY DOG! From the ashes, a new community took shape - a new dog, a bolder dog, a HAPPY DOG. Happy Dog has no dev. It’s the community itself, driven by everyone’s passion and ideas. This project is all about creating a unique meme coin called Happy Dog Coin on the Solana blockchain. The coin is inspired by the viral "vibing pug" dog meme that has captured the hearts of social media users. The vision is to combine the popularity of meme culture with the efficiency and scalability of Solana, aiming to create a fun, community-driven token that celebrates humor and positivity.
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