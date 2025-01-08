Ціна Happy Birthday Coin (HBDC)
Поточна ціна Happy Birthday Coin (HBDC) сьогодні становить 0.00568718 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HBDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Happy Birthday Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.73K USD
- зміна ціни Happy Birthday Coin протягом дня — +0.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Happy Birthday Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Happy Birthday Coin до USD становила $ +0.0045093263.
За останні 60 днів зміна ціни Happy Birthday Coin до USD становила $ +0.0106939867.
За останні 90 днів зміна ціни Happy Birthday Coin до USD становила $ +0.0031896064094649157.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.26%
|30 днів
|$ +0.0045093263
|+79.29%
|60 днів
|$ +0.0106939867
|+188.04%
|90 днів
|$ +0.0031896064094649157
|+127.71%
Останній аналіз цін Happy Birthday Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+0.26%
+50.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Happy-birthday-coin is the digital password currency used by everyone to celebrate each other's birthdays. On the happy birthday platform, users can communicate with friends all over the world, send celebration messages to friends who are about to have a birthday, and send out happy birthday coins as a gift. The currency received as a birthday gift can be used in franchise stores in various countries. You can get the currency accepted as a gift through the happy-birthday-coin platform.
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