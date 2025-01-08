Сьогоднішня ціна Happy Birthday Coin (HBDC)

Поточна ціна Happy Birthday Coin (HBDC) сьогодні становить 0.00568718 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HBDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Happy Birthday Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.73K USD

- зміна ціни Happy Birthday Coin протягом дня — +0.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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