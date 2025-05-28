Сьогоднішня ціна Happy Acid (ACID)

Поточна ціна Happy Acid (ACID) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 97,29K USD. Ціна ACID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Happy Acid:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Happy Acid протягом дня — -13,56%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

Отримуйте оновлення цін ACID до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ACID.