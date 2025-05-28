Ціна Happy Acid (ACID)
Поточна ціна Happy Acid (ACID) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 97,29K USD. Ціна ACID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Happy Acid:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Happy Acid протягом дня — -13,56%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
Отримуйте оновлення цін ACID до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ACID.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Happy Acid до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Happy Acid до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Happy Acid до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Happy Acid до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13,56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Happy Acid: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,40%
-13,56%
-91,85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Happy Acid (ACID) – A Trip You Won’t Forget! Step into the most psychedelic corner of the BASE chain with Happy Acid – the trippiest, most mind-opening memecoin in all of crypto. Powered by pure vibes and cosmic enlightenment, $ACID - it’s a journey. Our mission? To awaken minds, spread good energy, and help the world… all while absolutely tripping balls. Whether you’re here for the memes, the movement, or the metaphysical experience, one thing’s for sure: you’ll never look at crypto the same way again. Hop on the trip. Enlightenment is just one $ACID away.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ACID до VND
₫--
|1 ACID до AUD
A$--
|1 ACID до GBP
￡--
|1 ACID до EUR
€--
|1 ACID до USD
$--
|1 ACID до MYR
RM--
|1 ACID до TRY
₺--
|1 ACID до JPY
¥--
|1 ACID до RUB
₽--
|1 ACID до INR
₹--
|1 ACID до IDR
Rp--
|1 ACID до KRW
₩--
|1 ACID до PHP
₱--
|1 ACID до EGP
￡E.--
|1 ACID до BRL
R$--
|1 ACID до CAD
C$--
|1 ACID до BDT
৳--
|1 ACID до NGN
₦--
|1 ACID до UAH
₴--
|1 ACID до VES
Bs--
|1 ACID до PKR
Rs--
|1 ACID до KZT
₸--
|1 ACID до THB
฿--
|1 ACID до TWD
NT$--
|1 ACID до AED
د.إ--
|1 ACID до CHF
Fr--
|1 ACID до HKD
HK$--
|1 ACID до MAD
.د.م--
|1 ACID до MXN
$--