Ціна happi cat (HAPPI)
Поточна ціна happi cat (HAPPI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HAPPI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності happi cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 239.54 USD
- зміна ціни happi cat протягом дня — -9.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни happi cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни happi cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни happi cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни happi cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.20%
|30 днів
|$ 0
|-50.43%
|60 днів
|$ 0
|-83.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін happi cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.63%
-9.20%
-7.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
happi cat is a memecoin based on the "happy happy happy" cat meme which is undeniably among the most used cat memes on the internet, especially on short video platforms like tiktok, youtube shorts and instagram reels you can visit the meme's official "knowyourmeme" page (https://knowyourmeme.com/memes/happy-happy-happy-cat) to learn more about it's origins and history
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