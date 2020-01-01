Токеноміка Hanu Yokia (HANU) Дізнайтеся ключову інформацію про Hanu Yokia (HANU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hanu Yokia (HANU) $HANU is the first step of four in the Goji Cryptoverse that will allow for the creation of a vibrant ecosystem that sits at the foundation of a new enterprise. The Goji Crypto platform will allow businesses of all sizes to leverage the power of blockchain technology to fill the gaps in their current payment processing systems. This project has a two sided coin. Our first and foremost is the community side. The Goji Crypto ecosystem will be driven by a diverse and highly motivated community. Similar to open-source and other collaborative projects, all innovation comes from the community itself where collaborative use actually enriches our resources. Flipping the coin to the other side is a business orientated structure that leverages the Goji ecosystem within their Blockchain Integration for Businesses. This enables a faster and more secure information transfer between businesses by making use of blockchain's power of transparency and real-time data ledger technology. This platform enables businesses to verify identities and reduce fraud by prioritizing the inherent safety that comes from blockchain capabilities; reducing costs, protecting consumer data, and making it easier to approve transactions quickly. Platform Capabilities: Business Integrations

Shared Ledger

Secure (Tamper Proof)

Identity Management

Confidential

Audit capabilities

Governance

Business Logic in Smart Contracts

Robust (Viable) Офіційний вебсайт: https://www.gojicrypto.com/en/tokens/hanu-yokia Купити HANU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hanu Yokia (HANU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hanu Yokia (HANU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,09M $ 19,09M $ 19,09M Загальна пропозиція: $ 593,28T $ 593,28T $ 593,28T Циркуляційна пропозиція: $ 149,80T $ 149,80T $ 149,80T FDV (повністю розведена вартість): $ 75,62M $ 75,62M $ 75,62M Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Hanu Yokia (HANU)

Токеноміка Hanu Yokia (HANU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hanu Yokia (HANU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HANU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HANU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HANU, досліджуйте ціну токена HANU в реальному часі!

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