Ціна Hanu Yokia (HANU)
Поточна ціна Hanu Yokia (HANU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35.63M USD. Ціна HANU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hanu Yokia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 330.63 USD
- зміна ціни Hanu Yokia протягом дня — +4.46%
- циркуляційна пропозиція – 149.80T USD
Отримуйте оновлення цін HANU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HANU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hanu Yokia до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hanu Yokia до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hanu Yokia до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hanu Yokia до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.46%
|30 днів
|$ 0
|-6.29%
|60 днів
|$ 0
|+33.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hanu Yokia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
+4.46%
+2.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$HANU is the first step of four in the Goji Cryptoverse that will allow for the creation of a vibrant ecosystem that sits at the foundation of a new enterprise. The Goji Crypto platform will allow businesses of all sizes to leverage the power of blockchain technology to fill the gaps in their current payment processing systems. This project has a two sided coin. Our first and foremost is the community side. The Goji Crypto ecosystem will be driven by a diverse and highly motivated community. Similar to open-source and other collaborative projects, all innovation comes from the community itself where collaborative use actually enriches our resources. Flipping the coin to the other side is a business orientated structure that leverages the Goji ecosystem within their Blockchain Integration for Businesses. This enables a faster and more secure information transfer between businesses by making use of blockchain's power of transparency and real-time data ledger technology. This platform enables businesses to verify identities and reduce fraud by prioritizing the inherent safety that comes from blockchain capabilities; reducing costs, protecting consumer data, and making it easier to approve transactions quickly. Platform Capabilities: * Business Integrations * Shared Ledger * Secure (Tamper Proof) * Identity Management * Confidential * Audit capabilities * Governance * Business Logic in Smart Contracts * Robust (Viable)
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HANU до AUD
A$--
|1 HANU до GBP
￡--
|1 HANU до EUR
€--
|1 HANU до USD
$--
|1 HANU до MYR
RM--
|1 HANU до TRY
₺--
|1 HANU до JPY
¥--
|1 HANU до RUB
₽--
|1 HANU до INR
₹--
|1 HANU до IDR
Rp--
|1 HANU до PHP
₱--
|1 HANU до EGP
￡E.--
|1 HANU до BRL
R$--
|1 HANU до CAD
C$--
|1 HANU до BDT
৳--
|1 HANU до NGN
₦--
|1 HANU до UAH
₴--
|1 HANU до VES
Bs--
|1 HANU до PKR
Rs--
|1 HANU до KZT
₸--
|1 HANU до THB
฿--
|1 HANU до TWD
NT$--
|1 HANU до CHF
Fr--
|1 HANU до HKD
HK$--
|1 HANU до MAD
.د.م--