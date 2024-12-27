Сьогоднішня ціна Hanu Yokia (HANU)

Поточна ціна Hanu Yokia (HANU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35.63M USD. Ціна HANU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hanu Yokia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 330.63 USD

- зміна ціни Hanu Yokia протягом дня — +4.46%

- циркуляційна пропозиція – 149.80T USD

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