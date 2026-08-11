Сьогоднішня ціна Hantavirus

Поточна ціна Hantavirus (HANTA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HANTA до USD становить $ 0 за HANTA.

Hantavirus наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 110 459, з циркуляційною пропозицією у 999,65M HANTA. Протягом останніх 24 годин HANTA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01203534, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HANTA змінився на +0,21% за останню годину та на +23,29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,36K.

Ринкова інформація щодо Hantavirus (HANTA)

Ринкова капіталізація $ 110,46K$ 110,46K $ 110,46K Обсяг (за 24 год) $ 4,36K$ 4,36K $ 4,36K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 110,46K$ 110,46K $ 110,46K Циркуляційне постачання 999,65M 999,65M 999,65M Загальна пропозиція 999 651 314,245112 999 651 314,245112 999 651 314,245112

Поточна ринкова капіталізація Hantavirus — $ 110,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,36K. Циркуляційна пропозиція HANTA — 999,65M, зі загальною пропозицією 999651314.245112. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 110,46K.