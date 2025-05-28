Ціна Hank (HANK)
Поточна ціна Hank (HANK) сьогодні становить 0,00001616 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна HANK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hank:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10,40 USD
- зміна ціни Hank протягом дня — +1,52%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hank до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hank до USD становила $ +0,0000035101.
За останні 60 днів зміна ціни Hank до USD становила $ -0,0000060350.
За останні 90 днів зміна ціни Hank до USD становила $ -0,00006501033910400003.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,52%
|30 днів
|$ +0,0000035101
|+21,72%
|60 днів
|$ -0,0000060350
|-37,34%
|90 днів
|$ -0,00006501033910400003
|-80,09%
Останній аналіз цін Hank: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,79%
+1,52%
+12,50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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