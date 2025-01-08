Ціна HANePlatform (HANEP)
Поточна ціна HANePlatform (HANEP) сьогодні становить 9.83 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HANEP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HANePlatform:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 458.11K USD
- зміна ціни HANePlatform протягом дня — -9.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HANePlatform до USD становила $ -1.013768621984291.
За останні 30 днів зміна ціни HANePlatform до USD становила $ -4.2800694870.
За останні 60 днів зміна ціни HANePlatform до USD становила $ -4.3876008400.
За останні 90 днів зміна ціни HANePlatform до USD становила $ -11.192522757675347.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.013768621984291
|-9.34%
|30 днів
|$ -4.2800694870
|-43.54%
|60 днів
|$ -4.3876008400
|-44.63%
|90 днів
|$ -11.192522757675347
|-53.24%
Останній аналіз цін HANePlatform: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.66%
-9.34%
-8.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HANeP boosts real-life use cases and rewards in HanChain, powering decentralized copyright finance.
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