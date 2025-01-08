Сьогоднішня ціна HANePlatform (HANEP)

Поточна ціна HANePlatform (HANEP) сьогодні становить 9.83 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HANEP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HANePlatform:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 458.11K USD

- зміна ціни HANePlatform протягом дня — -9.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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