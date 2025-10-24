Інформація щодо ціни Hand Guy (HANDGUY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00128685$ 0,00128685 $ 0,00128685 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,05% Зміна ціни (1 дн.) +0,16% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,34%

Актуальна ціна Hand Guy (HANDGUY) становить --. За останні 24 години HANDGUY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HANDGUY становить $ 0,00128685, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HANDGUY змінився на -0,05% за останню годину, +0,16% за 24 години та на +3,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hand Guy (HANDGUY)

Ринкова капіталізація $ 10,94K$ 10,94K $ 10,94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,94K$ 10,94K $ 10,94K Циркуляційне постачання 999,29M 999,29M 999,29M Загальна пропозиція 999 286 564,746853 999 286 564,746853 999 286 564,746853

Поточна ринкова капіталізація Hand Guy — $ 10,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HANDGUY — 999,29M, зі загальною пропозицією 999286564.746853. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,94K.