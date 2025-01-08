Ціна HanChain (HAN)
Поточна ціна HanChain (HAN) сьогодні становить 0.00520442 USD з ринковою капіталізацією $ 947.02K USD. Ціна HAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HanChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.16M USD
- зміна ціни HanChain протягом дня — -6.98%
- циркуляційна пропозиція – 182.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HanChain до USD становила $ -0.000390549146916739.
За останні 30 днів зміна ціни HanChain до USD становила $ -0.0013836013.
За останні 60 днів зміна ціни HanChain до USD становила $ -0.0011577169.
За останні 90 днів зміна ціни HanChain до USD становила $ -0.001762857337023345.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000390549146916739
|-6.98%
|30 днів
|$ -0.0013836013
|-26.58%
|60 днів
|$ -0.0011577169
|-22.24%
|90 днів
|$ -0.001762857337023345
|-25.30%
Останній аналіз цін HanChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-6.98%
-2.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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