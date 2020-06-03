Токеноміка Hanbao (HANBAO) Дізнайтеся ключову інформацію про Hanbao (HANBAO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hanbao (HANBAO) Hanbao, the finless porpoise, marks a significant milestone in the conservation efforts for the Yangtze finless porpoise, a species critically endangered due to human activities in its natural habitat, the Yangtze River. Here's a concise history: Birth and Naming: Hanbao was born on June 3, 2020, in Wuhan, China, at an artificial breeding environment. This event was noteworthy because Hanbao is the first second-generation Yangtze finless porpoise to be born through artificial breeding, showcasing a potential path for species conservation. The name "Hanbao" was chosen through a public naming contest, reflecting the Chinese word for "hamburger" due to its phonetic similarity and as a playful nod, engaging public interest in conservation efforts. Офіційний вебсайт: https://hanbao.fun/ Купити HANBAO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hanbao (HANBAO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hanbao (HANBAO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 47.26K $ 47.26K $ 47.26K Загальна пропозиція: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Циркуляційна пропозиція: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (повністю розведена вартість): $ 47.26K $ 47.26K $ 47.26K Історичний максимум: $ 0.00458594 $ 0.00458594 $ 0.00458594 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Hanbao (HANBAO)

Токеноміка Hanbao (HANBAO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hanbao (HANBAO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HANBAO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HANBAO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HANBAO, досліджуйте ціну токена HANBAO в реальному часі!

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