Ціна Hanbao (HANBAO)
Поточна ціна Hanbao (HANBAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 314.27K USD. Ціна HANBAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hanbao:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.50K USD
- зміна ціни Hanbao протягом дня — +1.81%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hanbao до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hanbao до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hanbao до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hanbao до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.81%
|30 днів
|$ 0
|-68.05%
|60 днів
|$ 0
|-67.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hanbao: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
+1.81%
-5.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hanbao, the finless porpoise, marks a significant milestone in the conservation efforts for the Yangtze finless porpoise, a species critically endangered due to human activities in its natural habitat, the Yangtze River. Here's a concise history: Birth and Naming: Hanbao was born on June 3, 2020, in Wuhan, China, at an artificial breeding environment. This event was noteworthy because Hanbao is the first second-generation Yangtze finless porpoise to be born through artificial breeding, showcasing a potential path for species conservation. The name "Hanbao" was chosen through a public naming contest, reflecting the Chinese word for "hamburger" due to its phonetic similarity and as a playful nod, engaging public interest in conservation efforts.
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