Токеноміка Hana by Virtuals (HANA) Дізнайтеся ключову інформацію про Hana by Virtuals (HANA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hana by Virtuals (HANA) Hana is the AI Agent of Persona. She is the main character of tomorrow. A transmedia agentic character featured in short films, manga, games and living alongside us every day as an AI agent on social media. She interacts with her community on social platforms and generates personalized content based on NFT identity helping users grow their digital brand (videos, images, text). Powered by a proprietary AI framework, Hana is also the foundation of Hana Studios, a platform offering Agent-as-a-Service tools through crypto payments, including $HANA. Офіційний вебсайт: https://hanapersona.ai/ Купити HANA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hana by Virtuals (HANA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hana by Virtuals (HANA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 727,60K $ 727,60K $ 727,60K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 727,60K $ 727,60K $ 727,60K Історичний максимум: $ 0,00192551 $ 0,00192551 $ 0,00192551 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0007276 $ 0,0007276 $ 0,0007276 Дізнайтеся більше про ціну Hana by Virtuals (HANA)

Токеноміка Hana by Virtuals (HANA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hana by Virtuals (HANA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HANA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HANA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HANA, досліджуйте ціну токена HANA в реальному часі!

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