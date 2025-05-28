Ціна Hana by Virtuals (HANA)
Поточна ціна Hana by Virtuals (HANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 702,22K USD. Ціна HANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hana by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Hana by Virtuals протягом дня — +21,65%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hana by Virtuals до USD становила $ +0,00012495.
За останні 30 днів зміна ціни Hana by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hana by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hana by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00012495
|+21,65%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hana by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8,72%
+21,65%
+148,45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hana is the AI Agent of Persona. She is the main character of tomorrow. A transmedia agentic character featured in short films, manga, games and living alongside us every day as an AI agent on social media. She interacts with her community on social platforms and generates personalized content based on NFT identity helping users grow their digital brand (videos, images, text). Powered by a proprietary AI framework, Hana is also the foundation of Hana Studios, a platform offering Agent-as-a-Service tools through crypto payments, including $HANA.
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