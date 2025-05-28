Сьогоднішня ціна Hana by Virtuals (HANA)

Поточна ціна Hana by Virtuals (HANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 702,22K USD. Ціна HANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hana by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Hana by Virtuals протягом дня — +21,65%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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