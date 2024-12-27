Сьогоднішня ціна Hana (HANA)

Поточна ціна Hana (HANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.55M USD. Ціна HANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03M USD

- зміна ціни Hana протягом дня — +1.04%

- циркуляційна пропозиція – 8.91B USD

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