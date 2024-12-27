Ціна Hana (HANA)
Поточна ціна Hana (HANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.55M USD. Ціна HANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03M USD
- зміна ціни Hana протягом дня — +1.04%
- циркуляційна пропозиція – 8.91B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.04%
|30 днів
|$ 0
|-58.09%
|60 днів
|$ 0
|-60.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
+1.04%
-22.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hana (HANA) is a meme cryptocurrency token on the Ethereum blockchain launched in September 2024. It was taken over by the community and is currently community driven. HANA token is structured to be user-friendly, featuring no buy or sell tax fee, making it accessible for a wide range of traders. Hana, a popular Japanese dog, symbolizes not just a new token but a piece of crypto history reimagined.
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