Інформація щодо ціни HAMZ (HAMZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00000837 Макс. за 24 год $ 0,00000858 Рекордний максимум $ 0,00005479 Найнижча ціна $ 0,00000728 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,90%

Актуальна ціна HAMZ (HAMZ) становить $0,00000846. За останні 24 години HAMZ торгувався між мінімумом у $ 0,00000837 і максимумом у $ 0,00000858, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HAMZ становить $ 0,00005479, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000728.

Що стосується короткострокових результатів, то HAMZ змінився на -- за останню годину, +0,17% за 24 години та на -3,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HAMZ (HAMZ)

Ринкова капіталізація $ 8,46K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,46K Циркуляційне постачання 999,94M Загальна пропозиція 999 936 141,744547

Поточна ринкова капіталізація HAMZ — $ 8,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HAMZ — 999,94M, зі загальною пропозицією 999936141.744547. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,46K.