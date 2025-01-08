Ціна HAMSTERBATYA (BATYA)
Поточна ціна HAMSTERBATYA (BATYA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.90K USD. Ціна BATYA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HAMSTERBATYA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.33 USD
- зміна ціни HAMSTERBATYA протягом дня — -10.01%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HAMSTERBATYA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HAMSTERBATYA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HAMSTERBATYA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HAMSTERBATYA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.01%
|30 днів
|$ 0
|-66.56%
|60 днів
|$ 0
|-97.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HAMSTERBATYA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-10.01%
-9.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The #BATYA token was originally just a meme inside the community of its author. The token was born thanks to our participation in the creation of memes in the PocketFi Telegram application. We created it there and collected the right amount of liquidity and appeared on DEX. We are currently completing the development of a utility application on the Telegram Mini Apps platform, which will provide full support for the token, including purchase, sale, burning and staking. Users will be able to receive invites + bonuses for owning a token, which will provide unique advantages.
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