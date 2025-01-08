Сьогоднішня ціна HAMSTERBATYA (BATYA)

Поточна ціна HAMSTERBATYA (BATYA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.90K USD. Ціна BATYA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HAMSTERBATYA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.33 USD

- зміна ціни HAMSTERBATYA протягом дня — -10.01%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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