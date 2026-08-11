Сьогоднішня ціна hamster wif gun

Поточна ціна hamster wif gun (HWG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 27,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HWG до USD становить $ 0 за HWG.

hamster wif gun наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 850, з циркуляційною пропозицією у 952,09M HWG. Протягом останніх 24 годин HWG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00105821, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HWG змінився на -0,92% за останню годину та на -67,89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо hamster wif gun (HWG)

Ринкова капіталізація $ 27,85K$ 27,85K $ 27,85K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,85K$ 27,85K $ 27,85K Циркуляційне постачання 952,09M 952,09M 952,09M Загальна пропозиція 952 094 045,229627 952 094 045,229627 952 094 045,229627

Поточна ринкова капіталізація hamster wif gun — $ 27,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HWG — 952,09M, зі загальною пропозицією 952094045.229627. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,85K.