Токеноміка Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Дізнайтеся ключову інформацію про Hamster Wheel Breaker (BREAKER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Gateway to a world where animated content and NFTs converge.

Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity.

We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it,

empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age.

Here, innovation and imagination are boundless,

where every piece tells a story, and every token holds a dream.

This is more than a movement—it’s a revolution.

A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity.

Together, we build a future where every voice has the power to be heard. Офіційний вебсайт: https://hamsterwheelbreaker.com Купити BREAKER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hamster Wheel Breaker (BREAKER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 60,59K $ 60,59K $ 60,59K Загальна пропозиція: $ 999,46M $ 999,46M $ 999,46M Циркуляційна пропозиція: $ 999,46M $ 999,46M $ 999,46M FDV (повністю розведена вартість): $ 60,59K $ 60,59K $ 60,59K Історичний максимум: $ 0,00029293 $ 0,00029293 $ 0,00029293 Історичний мінімум: $ 0,00005398 $ 0,00005398 $ 0,00005398 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Токеноміка Hamster Wheel Breaker (BREAKER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hamster Wheel Breaker (BREAKER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BREAKER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BREAKER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BREAKER, досліджуйте ціну токена BREAKER в реальному часі!

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