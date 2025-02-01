Ціна Hamster Wheel Breaker (BREAKER)
Поточна ціна Hamster Wheel Breaker (BREAKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 276.68K USD. Ціна BREAKER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hamster Wheel Breaker:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.03K USD
- зміна ціни Hamster Wheel Breaker протягом дня — -5.56%
- циркуляційна пропозиція – 999.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hamster Wheel Breaker до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hamster Wheel Breaker до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hamster Wheel Breaker до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hamster Wheel Breaker до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hamster Wheel Breaker: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
-5.56%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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