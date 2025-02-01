Сьогоднішня ціна Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Поточна ціна Hamster Wheel Breaker (BREAKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 276.68K USD. Ціна BREAKER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hamster Wheel Breaker:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.03K USD

- зміна ціни Hamster Wheel Breaker протягом дня — -5.56%

- циркуляційна пропозиція – 999.72M USD

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