Сьогоднішня ціна Hamster Groomers (GROOMER)

Поточна ціна Hamster Groomers (GROOMER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.29K USD. Ціна GROOMER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hamster Groomers:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.32 USD

- зміна ціни Hamster Groomers протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 220.47T USD

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