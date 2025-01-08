Ціна Hamster Groomers (GROOMER)
Поточна ціна Hamster Groomers (GROOMER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.29K USD. Ціна GROOMER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hamster Groomers:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.32 USD
- зміна ціни Hamster Groomers протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 220.47T USD
Отримуйте оновлення цін GROOMER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GROOMER.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hamster Groomers до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hamster Groomers до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hamster Groomers до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hamster Groomers до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-2.76%
|60 днів
|$ 0
|+18.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hamster Groomers: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+9.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hamster Groomers is an entertainment and educational community with a mission to transform Hamsters into experienced players in the crypto market. The Hamster Groomers community is based on three elements: Games, NFT, Token. The close interaction of all three elements helps players go all the way from a Hamster to a Hamster Groomer. Hamster Games are a series of casual games with cute little hamster characters. Play, earn points, level up and have fun. Hamster NFTs is a collection of unique NFT characters, which are integrated into the game and provide the owner with a variety of advantages during gameplay, which allows you to speed up the game, get more rewards and level up faster. Hamster Token performs several functions at once. It is an in-game currency and in the future will help players convert the funds earned in the game into real money.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GROOMER до AUD
A$--
|1 GROOMER до GBP
￡--
|1 GROOMER до EUR
€--
|1 GROOMER до USD
$--
|1 GROOMER до MYR
RM--
|1 GROOMER до TRY
₺--
|1 GROOMER до JPY
¥--
|1 GROOMER до RUB
₽--
|1 GROOMER до INR
₹--
|1 GROOMER до IDR
Rp--
|1 GROOMER до PHP
₱--
|1 GROOMER до EGP
￡E.--
|1 GROOMER до BRL
R$--
|1 GROOMER до CAD
C$--
|1 GROOMER до BDT
৳--
|1 GROOMER до NGN
₦--
|1 GROOMER до UAH
₴--
|1 GROOMER до VES
Bs--
|1 GROOMER до PKR
Rs--
|1 GROOMER до KZT
₸--
|1 GROOMER до THB
฿--
|1 GROOMER до TWD
NT$--
|1 GROOMER до CHF
Fr--
|1 GROOMER до HKD
HK$--
|1 GROOMER до MAD
.د.م--