Токеноміка Hammer Of Justice (HAMMER) Дізнайтеся ключову інформацію про Hammer Of Justice (HAMMER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hammer Of Justice (HAMMER) Hammer of justice is a memecoin shared multiple times by Founder of Twitter Elon Musk. Hammer of justice is a symbol of trust, law and win of truth over bad factors. Hammer of Justice will play an important part in USA politics. Elon Musk has created DOGE and he will push DOGE to implement Hammer of justice in every single department. Hammer of Justice is not connected with any organisation or whatsover. Purely a meme token built for the community. Офіційний вебсайт: https://hammerofjustice.xyz Купити HAMMER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hammer Of Justice (HAMMER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hammer Of Justice (HAMMER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 27,23K $ 27,23K $ 27,23K Загальна пропозиція: $ 998,45M $ 998,45M $ 998,45M Циркуляційна пропозиція: $ 998,45M $ 998,45M $ 998,45M FDV (повністю розведена вартість): $ 27,23K $ 27,23K $ 27,23K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Hammer Of Justice (HAMMER)

Токеноміка Hammer Of Justice (HAMMER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hammer Of Justice (HAMMER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HAMMER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HAMMER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HAMMER, досліджуйте ціну токена HAMMER в реальному часі!

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