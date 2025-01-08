Ціна Hammer Of Justice (HAMMER)
Поточна ціна Hammer Of Justice (HAMMER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.83K USD. Ціна HAMMER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hammer Of Justice:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.99K USD
- зміна ціни Hammer Of Justice протягом дня — -1.64%
- циркуляційна пропозиція – 999.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hammer Of Justice до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hammer Of Justice до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hammer Of Justice до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hammer Of Justice до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.64%
|30 днів
|$ 0
|-49.54%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hammer Of Justice: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.00%
-1.64%
+26.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hammer of justice is a memecoin shared multiple times by Founder of Twitter Elon Musk. Hammer of justice is a symbol of trust, law and win of truth over bad factors. Hammer of Justice will play an important part in USA politics. Elon Musk has created DOGE and he will push DOGE to implement Hammer of justice in every single department. Hammer of Justice is not connected with any organisation or whatsover. Purely a meme token built for the community.
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