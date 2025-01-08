Сьогоднішня ціна Hammer Of Justice (HAMMER)

Поточна ціна Hammer Of Justice (HAMMER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.83K USD. Ціна HAMMER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hammer Of Justice:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.99K USD

- зміна ціни Hammer Of Justice протягом дня — -1.64%

- циркуляційна пропозиція – 999.40M USD

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