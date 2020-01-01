Токеноміка Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Дізнайтеся ключову інформацію про Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan. Офіційний вебсайт: https://securitize.io/primary-market/hl-scope Купити HLSCOPE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,90M $ 8,90M $ 8,90M Загальна пропозиція: $ 7,50K $ 7,50K $ 7,50K Циркуляційна пропозиція: $ 7,50K $ 7,50K $ 7,50K FDV (повністю розведена вартість): $ 8,90M $ 8,90M $ 8,90M Історичний максимум: $ 1 187,55 $ 1 187,55 $ 1 187,55 Історичний мінімум: $ 1 152,33 $ 1 152,33 $ 1 152,33 Поточна ціна: $ 1 187,33 $ 1 187,33 $ 1 187,33 Дізнайтеся більше про ціну Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

Токеноміка Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HLSCOPE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HLSCOPE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HLSCOPE, досліджуйте ціну токена HLSCOPE в реальному часі!

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