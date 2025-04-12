Ціна Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)
Поточна ціна Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) сьогодні становить 1,159.52 USD з ринковою капіталізацією $ 9.08M USD. Ціна HLSCOPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 7.83K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund до USD становила $ -0.011586836353.
За останні 30 днів зміна ціни Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.011586836353
|-0.00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-0.00%
-0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.
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