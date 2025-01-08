Ціна Hamachi Finance (HAMI)
Поточна ціна Hamachi Finance (HAMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.16K USD. Ціна HAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hamachi Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.69 USD
- зміна ціни Hamachi Finance протягом дня — -0.85%
- циркуляційна пропозиція – 27.34B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hamachi Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hamachi Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hamachi Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hamachi Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.85%
|30 днів
|$ 0
|-76.25%
|60 днів
|$ 0
|-90.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hamachi Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.85%
+14.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hamachi Finance is a multi-currency and multi-chain reward token. By buying and holding $HAMI users are farming rewards and accumulating tokens supported by the Hamachi Finance Protocol. Hamachi will initially launch on Arbitrum and will later expand to other L2's
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