Ціна Halving (HALVING)
Поточна ціна Halving (HALVING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HALVING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Halving:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.48 USD
- зміна ціни Halving протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Halving до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Halving до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Halving до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Halving до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-3.42%
|60 днів
|$ 0
|+7.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Halving: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+7.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Halving is a memecoin inspired by the Halving occurring every 4 years. The Bitcoin Halving represents to the entire crypto sphere the eagerly anticipated beginning of each bull cycle, where Satoshi Nakamoto's Bitcoin ninja dev team is metaphorically cutting slices of Bitcoin. Our token, $HALVING, encapsulates the excitement and momentum of this event, aiming to bring the spirit of the Halving to a broader audience.
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