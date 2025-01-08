Сьогоднішня ціна HaloDAO (RNBW)

Поточна ціна HaloDAO (RNBW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.14 USD. Ціна RNBW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HaloDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.56 USD

- зміна ціни HaloDAO протягом дня — -2.52%

- циркуляційна пропозиція – 34.06M USD

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