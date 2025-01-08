Ціна HaloDAO (RNBW)
Поточна ціна HaloDAO (RNBW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.14 USD. Ціна RNBW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HaloDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.56 USD
- зміна ціни HaloDAO протягом дня — -2.52%
- циркуляційна пропозиція – 34.06M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HaloDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HaloDAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HaloDAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HaloDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.52%
|30 днів
|$ 0
|+83.77%
|60 днів
|$ 0
|+40.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HaloDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-2.52%
+80.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HaloDAO is driving liquidity to regional, asset backed stablecoins by building a stablecoin optimized AMM and stablecoin focused Lending Market and linkages with existing wallets and exchanges around the world. With a greater supply of region specific stablecoins, users will be able to access the permissionless Decentralised Finance (DeFi) economy, thereby lowering the barrier to individual financial participation in a region of the world with a high potential of growth and impact.
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