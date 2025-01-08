Ціна HALO Network (HO)
Поточна ціна HALO Network (HO) сьогодні становить 0.00706757 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HALO Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 167.65 USD
- зміна ціни HALO Network протягом дня — +0.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HALO Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HALO Network до USD становила $ -0.0006460670.
За останні 60 днів зміна ціни HALO Network до USD становила $ -0.0016704901.
За останні 90 днів зміна ціни HALO Network до USD становила $ -0.002618199081205381.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.89%
|30 днів
|$ -0.0006460670
|-9.14%
|60 днів
|$ -0.0016704901
|-23.63%
|90 днів
|$ -0.002618199081205381
|-27.03%
Останній аналіз цін HALO Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.89%
-12.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HALO NETWORK provides one stop integration of DeFi application level with decentralized, energy efficient and low-cost transaction structure with traditional financial instruments. HALO is dedicated in creating a highly efficient and modular DEFI base layer as below: • On the basis of large-scale DEFI application scenario, the HPOS block generation rate is faster than the Ethernet time, about 5 seconds or less, and it can handle more than 1000 transactions per second with multi-node cluster. • HALO SWAP adopts innovative transaction management with bimodal liquidity: -Optimized AMM liquidity management with constant product market making x*y=k; -Implement HMM trading model to improve price acquisition accuracy and capital efficiency. • Proposed a lower cost and more efficient cross-chain intermediate solution based on the EVM smart contract engine. • Constructed with decentralized oracle machine, providing the most extensive oracle machine data source support, supporting on-chain aggregation and off-chain price aggregation, providing extensive quotation model, including quartile price, average price, and optimal price, TWAP, and credit price.
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