Сьогоднішня ціна HALO Network (HO)

Поточна ціна HALO Network (HO) сьогодні становить 0.00706757 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HALO Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 167.65 USD

- зміна ціни HALO Network протягом дня — +0.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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