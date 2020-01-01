Токеноміка Halo Coin (HALO) Дізнайтеся ключову інформацію про Halo Coin (HALO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Halo Coin (HALO) HALO Ecosystem Consist of Metaverse Game ,Exchange And decentralized launchpad that allows users to launch their token and create their initial token sale with staking benefits to their holders and they don't require any Coding Knowledge For this. Our Unique and safest token SWAP DEX is under development and it will create a benchmark in the Dex segment. A Crypto Wallet and Own Blockchain network with zero transaction fees is under development Pipeline. So Be the Part of this Revolution as everything Revolves Around Our Native Token "HALO COIN" Офіційний вебсайт: https://www.halocoins.com Купити HALO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Halo Coin (HALO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Halo Coin (HALO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 92,97K $ 92,97K $ 92,97K Загальна пропозиція: $ 6,18B $ 6,18B $ 6,18B Циркуляційна пропозиція: $ 5,57B $ 5,57B $ 5,57B FDV (повністю розведена вартість): $ 103,19K $ 103,19K $ 103,19K Історичний максимум: $ 4,92 $ 4,92 $ 4,92 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Halo Coin (HALO)

Токеноміка Halo Coin (HALO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Halo Coin (HALO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HALO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HALO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HALO, досліджуйте ціну токена HALO в реальному часі!

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