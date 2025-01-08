Ціна Halo Coin (HALO)
Поточна ціна Halo Coin (HALO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HALO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Halo Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.86K USD
- зміна ціни Halo Coin протягом дня — -2.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Halo Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Halo Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Halo Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Halo Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.83%
|30 днів
|$ 0
|-96.77%
|60 днів
|$ 0
|-94.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Halo Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.73%
-2.83%
-18.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HALO Ecosystem Consist of Metaverse Game ,Exchange And decentralized launchpad that allows users to launch their token and create their initial token sale with staking benefits to their holders and they don't require any Coding Knowledge For this. Our Unique and safest token SWAP DEX is under development and it will create a benchmark in the Dex segment. A Crypto Wallet and Own Blockchain network with zero transaction fees is under development Pipeline. So Be the Part of this Revolution as everything Revolves Around Our Native Token "HALO COIN"
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