Сьогоднішня ціна Halo Coin (HALO)

Поточна ціна Halo Coin (HALO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HALO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Halo Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.86K USD

- зміна ціни Halo Coin протягом дня — -2.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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